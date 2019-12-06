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Kktc'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Tatil için geldiği Girne'de denize düşerek kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

06.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:44
KKTC'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Tatil için geldiği 'de denize düşerek kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre olay dün Girne'de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye gelen 25 yaşındaki Halil Karakız, dün sabah saatlerinde arkadaşı Arif Göçek ile birlikte Girne Antik Limanı'na gitti. Burada kayalıklara çıkan Karakız, dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
Denizden ve havadan yapılan arama çalışmaları sonrası Karakız'ın cesedi bugün kayalıklarda bulundu. Karakız'ın naaşı Girne Akçiçek Hastanesi morguna kaldırıldı.
SEN BENİM EN İYİ ARKADAŞIMSIN, KENDİNE İYİ BAK
İddiaya göre bir takım sorunlar yaşadığını arkadaşı Gökçek'e anlatan Halil Karakız, 'Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın' deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktı.
Kktc'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kıbrıs, Girne, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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