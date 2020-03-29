Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC'de devlet hastanesi pandemi hastanesine dönüştürülüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin korona virüs hastaları için pandemi hastanesine dönüştürüleceği belirtildi.

29.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:13
KKTC'de devlet hastanesi pandemi hastanesine dönüştürülüyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin korona virüs hastaları için pandemi hastanesine dönüştürüleceği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Kovid-19 Koordinasyon Merkezi kararına göre Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında tüm bölümlerinin pandemi hastanesine dönüştürüleceğini açıkladı. Merkez hastane olarak Kolan Hastanesi'nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli, pazartesiden itibaren doktorların ücretsiz sağlık hizmeti vereceğini söyledi.

Bakan Pilli, Kolan Hastanesi'nin dışında ihtiyaç duyulması halinde acil hastaların Girne Akçiçek ve Mağusa Devlet Hastanesine yönlendirileceğini, yine ihtiyaç duyulması halinde YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesine hastaların sevk edilebileceğini kaydetti.

Pandemi hastanesinde çalışacak doktorlar ve ekiplerin gruplara ayrıldığını ve çalışma saatlerinin belirlendiğini aktaran Bakan Pilli, bu ekiplerin belli aralıklarla korona virüs testlerinden geçirileceğini, birçok ülkede sağlık çalışanlarının enfeksiyondan etkilendiğini, buna engel olmak amacıyla gerekli ekipmanların da sağlandığını vurguladı.

Pilli, yine 2'şer haftalık periyodik olarak çalışacak sağlık çalışanlarının ailelerini riske atmamaları adına önlem aldıklarını, bu süreçte doktorlar ve hemşirelerin konaklaması için gerekli otel ve yurtların kiralandığını ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de devlet hastanesi pandemi hastanesine dönüştürülüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD’de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya’dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu’daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:51: THY'nin yarınki uçuşları belli oldu - Haber 17:51: Korona virüs tedbirleri nedeniyle Silivri otogarı boş kaldı - Haber 17:51: Kütahya'da bir köyde koronavirüs karantinası - Haber 17:50: Yurt genelinde "koronavirüs sessizliği" - Haber 17:50: Belediye başkanından vatandaşlara moral yüklü mesaj: "Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir" - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber