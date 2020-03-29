KKTC'de devlet hastanesi pandemi hastanesine dönüştürülüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin korona virüs hastaları için pandemi hastanesine dönüştürüleceği belirtildi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Kovid-19 Koordinasyon Merkezi kararına göre Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında tüm bölümlerinin pandemi hastanesine dönüştürüleceğini açıkladı. Merkez hastane olarak Kolan Hastanesi'nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli, pazartesiden itibaren doktorların ücretsiz sağlık hizmeti vereceğini söyledi.Bakan Pilli, Kolan Hastanesi'nin dışında ihtiyaç duyulması halinde acil hastaların Girne Akçiçek ve Mağusa Devlet Hastanesine yönlendirileceğini, yine ihtiyaç duyulması halinde YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesine hastaların sevk edilebileceğini kaydetti.Pandemi hastanesinde çalışacak doktorlar ve ekiplerin gruplara ayrıldığını ve çalışma saatlerinin belirlendiğini aktaran Bakan Pilli, bu ekiplerin belli aralıklarla korona virüs testlerinden geçirileceğini, birçok ülkede sağlık çalışanlarının enfeksiyondan etkilendiğini, buna engel olmak amacıyla gerekli ekipmanların da sağlandığını vurguladı.Pilli, yine 2'şer haftalık periyodik olarak çalışacak sağlık çalışanlarının ailelerini riske atmamaları adına önlem aldıklarını, bu süreçte doktorlar ve hemşirelerin konaklaması için gerekli otel ve yurtların kiralandığını ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA