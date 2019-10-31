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KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Çetinkaya toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren gyrocopter pilotu Hakan Çetinkaya, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

31.10.2019 19:21
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren gyrocopter pilotu Hakan Çetinkaya, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Çetinkaya'nın naaşı cenaze aracıyla İmaret Camisi avlusuna getirildi. Çetinkaya'nın ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Yakınları, Çetinkaya'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya'nın naaşı Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
-Olay
KKTC Geçitkale Havaalanı yakınlarında Hava Sporları Federasyonuna ait bir eğitim uçağının düşmüş, kazada Hakan Çetinkaya ile Serkan Özcezarlı yaşamını yitirmişti.
KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Çetinkaya toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çetinkaya, Kıbrıs, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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