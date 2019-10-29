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- KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

- KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölüLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

29.10.2019 16:40
- KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınlarında eğitim uçağı düştü. Saat 12.50 sularında düşen eğitim uçağında bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
KKTC Hava Sporları Federasyonuna ait eğitim uçağının eğitim uçuşu yaptığı esnada henüz tespit edilemeyen bir nedenle Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
- KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA


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