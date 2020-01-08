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KKTC'de eğitime yağmur engeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okulların şiddetli yağışlar sebebiyle yarın tatil edildiğini açıkladı.

08.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:49
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okulların şiddetli yağışlar sebebiyle yarın tatil edildiğini açıkladı.
Tatar, Meteoroloji Dairesinden yağışların ülke genelinde etkili olacağı bilgisi verilmesi üzerine, hükümetin ilk ve orta dereceli okulları yarın tatil etme kararı aldığını duyurdu.
KKTC Meteoroloji Dairesinden yapılan uyarıda, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın gece geç saatlere kadar kuvvetli devam edeceği ifade edildi.
Lefkoşa'da bazı yollar, şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapanırken sürücülerin dikkatli olması istendi.
Başbakan Tatar, bu sabah yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanan Güzelyurt ve çevresinde incelemelerde bulundu.
KKTC'de eğitime yağmur engeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Kaynak: AA


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