KKTC'de eşinin başında tabak kıran kocaya 2 ay hapis cezası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eşinin kafasında tabak kıran şahıs, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
11.03.2020 22:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:19
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eşinin kafasında tabak kıran şahıs, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KKTC Lefkoşa şehrinde eşinin kafasında tabak kıran Erol D. çıkarıldığı mahkemede 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, sanığın işlediği ciddi darp suçunun 3 yıla kadar hapis cezasını öngördüğünü, "ciddi darp" suçuyla itham edilen Erol D.'nin doktor olması nedeniyle topluma örnek bir kişi olması gerektiğini ifade etti. Mahkeme ayrıca, Erol D.'nin eşinin kafasına tabak fırlatmasını, aile içi şiddet uygulamasını ve 1 yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez aynı müştekiye şiddet uygulamasını aleyhine değerlendirdiğinin de altını çizdi.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi, kadının şikayetini geri çekmesinin ardından açılan kamu davası kapsamında Erol D.'nin iyi hali göz önünde bulundurularak 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Öte yandan Erol D. geçtiğimiz 23 Şubat'ta Lefkoşa'daki evlerinde çöpleri dökme yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu eşi D.D.'ye önünde bulunan yemek tabağını fırlatarak darp etmişti. - LEFKOŞA
KKTC Lefkoşa şehrinde eşinin kafasında tabak kıran Erol D. çıkarıldığı mahkemede 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, sanığın işlediği ciddi darp suçunun 3 yıla kadar hapis cezasını öngördüğünü, "ciddi darp" suçuyla itham edilen Erol D.'nin doktor olması nedeniyle topluma örnek bir kişi olması gerektiğini ifade etti. Mahkeme ayrıca, Erol D.'nin eşinin kafasına tabak fırlatmasını, aile içi şiddet uygulamasını ve 1 yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez aynı müştekiye şiddet uygulamasını aleyhine değerlendirdiğinin de altını çizdi.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi, kadının şikayetini geri çekmesinin ardından açılan kamu davası kapsamında Erol D.'nin iyi hali göz önünde bulundurularak 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Öte yandan Erol D. geçtiğimiz 23 Şubat'ta Lefkoşa'daki evlerinde çöpleri dökme yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu eşi D.D.'ye önünde bulunan yemek tabağını fırlatarak darp etmişti. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, 3. Sayfa
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