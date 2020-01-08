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KKTC'de etkili olan yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak sonrası ilk ve ortaokullar tatil edildi.

08.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:56KKTC'de etkili olan yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi

KUZEY Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan sağanak sonrası ilk ve ortaokullar tatil edildi. Başkent Lefkoşa ile Girne arasındaki ana yol da bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Başbakan Ersin , Meteoroloji Dairesi'nin yağışların KKTC genelinde yarın da etkili olacağı bilgisi vermesi üzerine hükümetin ilk ve orta dereceli okulları yarın tatil etme kararı aldığını açıkladı.

Yoğun yağış alan bölgeleri ziyaret eden Tatar, yetkililerden yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi aldı. Tedbirlerin alınıp yağışların getirdiği su kaynaklarının iyice korunması ve yaşananlardan ders alınması gerektiğine vurgu yapan Tatar, devletin her noktada kendi sorumluluklarının bilincinde;  kaynaklarını en iyi şeklide değerlendirip gerekli tedbirleri almak için çalıştığını belirtti.



Kıbrıs, Tatar, Dünya

Kaynak: DHA

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