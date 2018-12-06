KKTC'de Fırtına ve Selde Bir Kişi Öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmurda sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. KKTC
'de turizm kenti Girne
'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurda Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sel sularına kapılarak Doğanköy
Deresine uçtu. İhbarı alan polis yetkileri harekete geçti. Bölgede yapılan aramalarda sabah saatlerinde bir erkek cesedine ulaşıldı.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,Kıbrıs
06 Aralık 2018 Perşembe 10:06