- KKTC'de Hala Sultan Camii'nde İlk Bayram Namazı Kılındı

- KKTC
'de Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde bu yıl hizmete açılan Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. KKTC'de vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. KKTC'de bu yıl hizmete açılan ve ismini Güney Kıbrıs
'ta kabri bulunan Peygamber Efendimizin halasından alan Hala Sultan Camii'nde ise ilk bayram namazı kılındı. Camide vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı. Okunan teşrik tekbirleriyle ve hutbe ile duaların ardından Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı.Öte yandan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar
da Lefkoşa Selimiye Camii
'nde vatandaşlar ile bayramlaştı.
Kaynak: İHA
Güncel