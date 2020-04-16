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KKTC'de hava kirliliği yarı yarıya azaldı

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan "insan faaliyetlerindeki azalma" sebebiyle hava kirliliği değerlerinde yarı yarıya düşüş yaşandığını açıkladı.

16.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:04
KKTC'de hava kirliliği yarı yarıya azaldı
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan "kısmi" sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan "insan faaliyetlerindeki azalma" sebebiyle hava kirliliği değerlerinde yarı yarıya düşüş yaşandığını açıkladı.
Üstel, hava kalite ölçüm istasyonlarından alınan raporlarla ilgili Facebook'tan paylaşımda bulundu.
Ülkenin 9 farklı bölgede hava kalite ölçüm istasyonlarının bulunduğunu belirten Üstel, bu istasyonlardan gelen verilere göre azot dioksit ve toz değerlerinde ortalama yüzde 50 oranında düşüş gözlemlendiğini açıkladı.
Üstel, azot dioksit için Hava Kalitesi Tüzüğü'ndeki sınır değerin saatlik ortalama 200 mikrogram/metreküp olduğunu anımsatarak, toz için belirtilen günlük sınır değerinin 50 mikrogram/metreküp olduğunu ifade etti.
Kısmi sokağa çıkma yasağından önce KKTC'de yaşanan insan ve motorlu taşıt hareketliliğinden kaynaklanan değerlerin yine normal sınırlarda bulunduğunu belirten Üstel, 13 Mart'tan sonra bu değerlerin yarı yarıya düştüğünü vurguladı.
Üstel, gelecek aylarda hayatın normale dönmesiyle insanların tekrardan doğaya çıkacağını, piknik alanlarına ve plajlara gideceğini belirterek herkesin doğaya karşı hassasiyet göstermesini istedi.
KKTC Bakanlar Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında 23 Mart itibarıyla "kısmi" sokağa çıkma yasağı, 1 Nisan itibarıyla da 21.00-06.00'da "tam" sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kıbrıs, Güncel
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