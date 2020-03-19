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KKTC'de hayat korona virüsü nedeni ile durdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü salgını nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

19.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:26
KKTC'de hayat korona virüsü nedeni ile durdu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü salgını nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

Turizm Kenti Girne'de çoğunluğu öğrenci ve işçi olan vatandaşlar Türkiye 'ye dönmek için Girne Turizm Limanı'na akın ediyor. Türkiye gitmek isteyen birçok vatandaş hem yoğunluktan hem de bilet fiyatlarının iki katına çıkmasından şikayet ediyor. Türkiye'ye deniz yolu ile gitmeye çalışan vatandaşlar bir biletin 325 TL olduğunu, fırsatçılara gün doğduğunu kaydetti. Vatandaşlar, 190 TL sabit değişmeyen biletlerin bir anda 325 TL'ye kadar çıktığını, burada mağdur olduklarını söyledi. Bir başka yolcu da geçtiğimiz hafta Cuma günü biletini 195 TL'ye satın aldığını, biletin bir hafta sonra 325 TL'ye satıldığını söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

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