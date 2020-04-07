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KKTC'de hayırsever iş adamından anlamlı destek

KKTC'de korana virüs salgını ile mücadele kapsamında dar gelirli ailelere yardım devam ediyor.

07.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:12
KKTC'de hayırsever iş adamından anlamlı destek
KKTC'de korana virüs salgını ile mücadele kapsamında dar gelirli ailelere yardım devam ediyor. İstanbul'dan Avukat Ali Gürel, dar gelirli ailelere ada genelinde 3 bin küsurun üzerinde gıda kolisi yardımında bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını sonrası KKTC'de ekonomik sıkıntıya düşenlere hayırseverlerden yardım yağmaya devam ediyor. KKTC'de korana virüs salgını ile mücadele kapsamında dar gelirli ailelere ulaşmaya çalışan hayırseverler arasına İstanbul Beykoz'dan Avukat Ali Gürel de katıldı. Zor günlerin yaşandığı bugünlerde KKTC genelinde 3 bin aileye erzak yardımında bulunan Gürel, adeta yardıma muhtaç ailelerin avukatı oldu.

KKTC'ye genelinde 10 bin paket erzak dağıtmayı hedeflediğini söyleyen Avukat Ali Gürel, Mağusa'daki yakın arkadaşı Ertuğrul Gazi Abiç ile yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya çalışıyor. Hayırsever iş adamı Gürel, yaklaşık bir haftalık süre içinde KKTC'nin her bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Hayırsever iş adamı Gürel, İstanbul Beykoz'dan adaya adeta bir iyilik köprüsü kurdu.

"Ada genelinde 3 bin küsurun üzerinde"

Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Kazık yapılan yardımlara ilişkin, "Geçen hafta hızır gibi yetişip veresiye defterlerini satına alan iş adamı bunları yaptı. Bu vesile ile İstanbul'dan Avukat Ali Gürel de bana ulaşarak, gıda yardımı yapmak istediğini söyledi. Şuanda 250 paket verdi bize ada genelinde 3 bin küsurun üzerinde. Karpaz'daki köylere dahil dağıtıldığını öğrendik. Terk edilmiş halde bırakılan tarım işçilerine bin 700 kişilik aileye dün yardım yaptığını öğrendim. Buradaki temsilcisine Ertuğrul Gazi'ye de teşekkür ederiz. Bu yardımın devam edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"Biz yardım etmezsek bu insanları daha büyük bir kriz bekliyor"

Lefkoşa Akkavuk Mahallesi Muhtar Abdullah Karademir, "Bu süreçte mahallemize yapılan yardımları koordine etmek için çalışıyoruz. İş adamlarımızın bize yapacağı yardımları da koordineli bir şekilde dağıtmak istiyoruz. Bize yardım eden ve etmekte olan bütün insanlara teşekkür ediyoruz. Avukat Ali Gürel'e de teşekkür ediyoruz. Bu insanlar 20 gündür evdeler, mağdurlar, dışarı çıkamıyorlar, çalışamıyorlar. Biz yardım etmezsek bu insanları daha büyük bir kriz bekliyor" ifadelerini kullandı.

Samanbahçe Mahallesi Muhtar Azası Ercan Şaşkara da Türkiye'den yapılan bu yardımların vatandaşları çok mutlu ettiğini belirterek, "İnşallah buradaki iş adamlarımıza da örnek olur" diye konuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Gürel, Kıbrıs, Güncel
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