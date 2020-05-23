KKTC'de iki kişi denizde boğuldu

KKTC'de iki kişi denizde boğulduSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KORONAVİRÜS (Covid-19) önlemlerinin kaldırıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki kişi denizde boğularak hayatını kaybetti.

23.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:30
KKTC'de iki kişi denizde boğuldu
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KORONAVİRÜS (Covid-19) önlemlerinin kaldırıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki kişi denizde boğularak hayatını kaybetti.
KKTC'de bugün 11.30 sıralarında Alagadi olarak bilinen bölgede denize giren 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan ile 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir dalgalara kapıldı.
SAHİL GÜVENLİK BULDU
Kıyıdan uzaklaşan Binbir ve Ceylan için olay yerine kurtarma ekipleri geldi. Binbir ve Ceylan dalgalı denizde gözlerden kayboldu. KKTC Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede araştırmalara başladı. Çalışmalar sonrasında Binbir'in cesedine ulaşılırken, Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.
'DENİZE GİRMEYİN' UYARISI
Öte yandan KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, "Bugün ve yarın denizlerimizde rüzgarın kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, serinlemek, eğlence veya spor maksatlı denize girilmemesi tavsiye edilir" açıklaması yaptı. KKTC’de iki kişi denizde boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kıbrıs, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Haber
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Haberler››Güncel››KKTC'de iki kişi denizde boğuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:26: KKTC'de iki kişi denizde boğuldu - Haber 17:24: Şehit aileleri evlatlarının mezarına götürüldü - Haber 17:23: Samsun protokolü vatandaşın bayramını kutladı - Haber 17:23: Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel... - Haber 17:23: Nijerya'da silahlı saldırılar: 20 ölü - Haber 15:51: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi - Haber 15:50: Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı - Magazin 15:39: Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL - Haber 15:29: Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler