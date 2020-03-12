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KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki kadın turistin eşinde de yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsü taşıyan KKTC vatandaşı bulunmadığı belirtildi.

12.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:39

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan Alman turistin eşine de koronavirüs teşhisi konmasıyla ülkedeki vaka sayısının ikiye çıktığı belirtildi.

ÖNCEKİ TESTTE NEGATİF ÇIKAN HASTADA KORONAVİRÜS GÖRÜLDÜ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "4 gündür Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde karantinaya alınan kadın turistin durumu stabil ancak kendisi ile birlikte karantinaya alınan ve daha önce yapılan tetkiklerde sonuçları negatif çıkan eşinin bugün ateşinin yükselmesi sebebiyle yapılan tetkiklerde pozitif koronavirüs teşhis edilmiştir. Böylelikle ülkemizde pozitif koronavirüs taşıyan insan sayısı ikiye çıkmıştır."

Öte yandan, bu iki vaka dışında karantinaya alınan herhangi bir KKTC vatandaşı bulunmadığı bildirildi.

HASTA GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, 10 Mart Salı günü Almanya 'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurmuştu. Hastanın eşi ve yakın temasta bulunduğu 3 kişi de gözlem altında tutuluyordu.

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KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Almanya, Kıbrıs, Güncel

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