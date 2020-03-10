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KKTC'de ilk korona vak'ası ortaya çıktı

KKTC'de bir turist kafilesiyle Almanya'dan gelen 65 yaşındaki turistte korona virüsü teşhis edildiği belirtildi.

10.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:58
KKTC'de ilk korona vak'ası ortaya çıktı
KKTC'de bir turist kafilesiyle Almanya 'dan gelen 65 yaşındaki turistte korona virüsü teşhis edildiği belirtildi.

Almanya'nın Balingen şehrinden 8 Mart Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesiyle KKTC'ye gelen 65 yaşındaki kadın turistin dün akşam yüksek ateş şikayeti üzerine karantina merkezine alındığı ve yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Alman turist kafilesinin özel bir servisle Mağusa'daki Salamis otele götürüldüğü ve otelin karantina altına alındığı belirtildi. O tarihte uçakta temas kuranlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı araştırma başlattı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : Almanya, 8 Mart, turist, Kıbrıs, 3. Sayfa
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