KKTC'de ilk korona vakası ortaya çıktı
KKTC'de bir turist kafilesiyle Almanya'dan gelen 65 yaşındaki turistte korona virüsü teşhis edildiği belirtildi.
10.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:00
KKTC'de bir turist kafilesiyle Almanya 'dan gelen 65 yaşındaki turistte korona virüsü teşhis edildiği belirtildi.
Almanya'nın Balingen şehrinden 8 Mart Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesiyle KKTC'ye gelen 65 yaşındaki kadın turistin dün akşam yüksek ateş şikayeti üzerine karantina merkezine alındığı ve yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Alman turist kafilesinin özel bir servisle Mağusa'daki Salamis otele götürüldüğü ve otelin karantina altına alındığı belirtildi. O tarihte uçakta temas kuranlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı araştırma başlattı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Almanya'nın Balingen şehrinden 8 Mart Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesiyle KKTC'ye gelen 65 yaşındaki kadın turistin dün akşam yüksek ateş şikayeti üzerine karantina merkezine alındığı ve yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Alman turist kafilesinin özel bir servisle Mağusa'daki Salamis otele götürüldüğü ve otelin karantina altına alındığı belirtildi. O tarihte uçakta temas kuranlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı araştırma başlattı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Kaynak: İHA
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