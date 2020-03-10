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KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile...

KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

10.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:29
KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile...
KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. Bakanlar Kurulu acilen topladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kabine, Kıbrıs, Güncel
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