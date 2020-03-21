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KKTC'de, İngiltere'den gelen öğrenciler endişe yarattı

İNGİLTERE'de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin adaya dönüşü endişe yarattı.

21.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:32
KKTC'de, İngiltere'den gelen öğrenciler endişe yarattı

İNGİLTERE'de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin adaya dönüşü endişe yarattı. Öğrenciler yerleştirildikleri yurtları beğenmeyince turizm şehri Girne'ye bağlı Alsancak Belediyesi'nde bulunan River Side Tatil Köyü'ne yerleştirildi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, öğrencilerin River Side Tatil Köyü'ne getirilmesi dolayısıyla rahatsız olduklarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin hasta olmadığını, gözlem altında olduğunu duyurdu. Öğrencilerin aileleri de çocuklarının bir tehlike taşımadığını belirterek, belediye başkanını eleştirdi. Tartışmalar üzerine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olay yerine giderek basın açıklaması yaptı. Olağandışı bir dönemden geçildiğine işaret eden Özersay, ciddi sıkıntıları olan bir ülke olduklarını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI: ALSANCAK TEDİRGİN

Başbakan Yardımcısı Özersay, "Bizler yaşananlar üzerine hükümet adına özür diledik. Çocukların barınması ve tüm ihtiyaçları konusunda gerekli adımları attık" dedi. Sağlık Bakanı Ali Pilli de öğrencilerin hasta olmadığını, gözlem altında olduğunu açıkladı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de karantina olarak belirlenen yerin yanlış olduğunu söyledi. Ataser, Başbakan Tatar'ı eleştirdi. Belediye Başkanı Ataser'in açıklamaları İngiltere 'den gelen çocukların ailelerin tepkisini çekti. Aileler, 'çocuklarının hasta olmadığını ve tehlike saçmadığını' savundu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Yusuf Fırat, İngiltere, Dünya

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