Ünlü İş Adamı Ali Hakansoy, Evinde Uyurken Silahlı Saldırıya Uğradı

KKTC'nin İskele Long Beach bölgesinde Soley Möble sahibi Ali Hakansoy'a ait ev kurşunlandı.Saldırıda 15 el ateş edildiği beliritlirken iş adamı Hakansoy kimse ile bir husumeti olmadığını, uyuduğu esnada saldırının gerçekleştiğini söyledi.

GECE YARISI EVİNE ATEŞ AÇILDI, 15 KURŞUN İSABET ETTİ

İskele'de Long Beach bölgesinde dün sabaherken saatlerinde silah sesleri duyuldu. Elde edilen bilgiye göre dün sabah 03:00-04:00 saatleri arasında "Soley Möble" sahibi Ali Hakansoy'un evine kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Gündem Kıbrıs'ta yer alan habere göre; polis tarafından yapılan incelemelerde Hakansoy'un evine 15 kurşun isabet ettiği belirlendi. Kurşunlama sırasında ev sahiplerinin uykuda olması ise olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.

MERMİLER EVİN İÇİNE GİRDİ

Kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından Ali Hakansoy'un evine açılan ateş sonucu evin 2 penceresi ve dış cephesi zarar gördü. Elde edilen bilgilere göre cama isabet eden bazı mermiler ise evin içine girerek bazı eşyalara da zarar verdi. Olayın sabah saat 06:30'da polisin bilgisine gelmesi üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

POLİS, ÇEVREDEKİ KAMERALARI MERCEK ALTINA ALDI

Olay mahallini güvenlik kordonu altına alan İskele Polis Müdürlüğü ekipleri evde ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Zanlı veya zanlıların kimler olduğunu tespit edebilmek için geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını mercek altına aldı.