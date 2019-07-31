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KKTC'de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde inşaatı devam eden 2 katlı binada meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

31.07.2019 22:28 KKTC'de iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde inşaatı devam eden 2 katlı binada meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Girne'de akşam saatlerinde inşaatı devam eden 2 katlı binada beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kayıp etti 2 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgide, "Akşam 19.35 saatlerinde Girne, Beylerbeyi köyü, Rüzgarlı Bayır sokak üzerinde inşaatı devam etmekte olan 2 katlı binanın 2. katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu Hasan Tarık olduğu öğrenilen işçi olay yerinde vefat etti. Olayda yaralanan Ömer Yapıcı (45) Yakşi Murat Bazarov (24) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin iş kazası ile ilgili Soruşturması devam ediyor" denildi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Girne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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