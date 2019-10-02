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Kktc'de kadın sürücü 2 yaşındaki kızını ezdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ötüken köyünde 27 yaşındaki Meltem Sertsoy, 2 yaşındaki kızı Deniz'e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

02.10.2019 13:58Kktc'de kadın sürücü 2 yaşındaki kızını ezdi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ötüken köyünde 27 yaşındaki Meltem Sertsoy, 2 yaşındaki kızı Deniz'e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.
Ada'da gündem olan kaza dün meydana geldi. Ötüken'de yaşayan Meltem Sertsoy, aracı ile evinin garajından geri geri çıkmaya çalıştı. Sertsoy, garajın içerisinde bisikleti ile oynayan kızı Deniz'i fark etmedi.
Sertsoy'un kullandığı araç Deniz'e çarptı. Kızının çığlığı ile şok yaşayan Sertsoy, paniğe kapılarak aracını durdurmak isterken gaza bastı. Garaj kapısını kırarak dışarı çıkan araç, komşu evin duvarına çarparak durabildi.
Bölgedekilerin yardıma koşmasıyla, 2 yaşındaki Deniz hemen Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Deniz'in durumunun ağır olduğu açıklandı. Anne Sertsoy ise gözlem altında tutuluyor.



Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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