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KKTC'de Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti

KKTC'de Kadınlar Günü'nde kadın cinayetiSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 Mart Dünya Kadınlar günüde bir kadın cinayete kurban gitti.

09.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:06
KKTC'de Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 Mart Dünya Kadınlar günüde bir kadın cinayete kurban gitti. Cinayet anını bir vatandaş saniye saniye kaydetti.
Girnde'de dün akşam 21.00 sıralarında meydana gelen olayda 45 yaşındaki Elif Lort, Girne'de Nahit Hasan Sokak'ta 41 yaşındaki nişanlısı Abdullah Çelik ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Abdullah Çelik yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Elif Lort'u boynundan ve karnından bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan bir kişi cep telefonu ile olayı kaydetti. Olay sırasında kendisine müdahale etmek isteyenleri de tehdit eden Abdullah Çelik, Elif Lort'un çığlıkları arasında, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin polise ve ambülansa haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen ambülans, Elif Lort hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen 8 Mart Kadınlar Günü'nde hayatını kaybetti. Abdullah Çelik daha sonra polis tarafından yakalandı ve bu sabah mahkemeye çıkarıldı.
BAŞBAKAN'DAN KINAMA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, cinayet üzerine yaptığı açıklamada, Dünya Kadınlar Günü'nde ülkemizde bir kadının cinayete kurban gitmesi, bizleri derinden üzmüştür. Hükümetim ve şahsım adına kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapmayı, en öncelikli görevlerimizden biri saydığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan, kadınlarımızdan, kurum ve kuruluşlarımızdan da destek bekliyoruz. Bu çağda, bu sorunu halletmek hepimizin boynunun borcudur. Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz dedi. KKTC'de Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti

Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kıbrıs, DHA, Güncel
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