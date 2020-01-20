KKTC'de kamp yapan Valerenga'ya ceza çıkmayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye, Türkiye dışında bir ülkenin takımına kamp için ev sahipliği yapıyor.

Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele eden Valerenga, KKTC'nin turizm şehri Girne'de kampa girdi. FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımı olarak KKTC'ye gelen Valerenga, yeni sezon hazırlıklarına Girne'deki bir otelin tesislerinde başladı.

KKTC'ye daha önce Gençlerbirliği takımı gitmiş ve UEFA'dan ceza almıştı. Norveç ekibi yönetimine bu durumun hatırlatılması üzerine, "Biz maç oynamaya değil, kamp yapmaya geldik. Herhangi bir ceza söz konusu değil" ifadeleri kullanıldı.

Valeranga'nın kamp yaptığı Acapulco Sports Park'ın yetkilisi Fikret Yeterli ise "Daha önce okul takımlarını ülkemize getirebiliyorduk ama ilk kez önemli bir takım kamp için ülkemizi seçti. Bu büyük bir olay" dedi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Otelin diğer yetkilileri de "UEFA ve FIFA'ya kayıtlı bir ligden bir takımın Kuzey Kıbrıs'ta kamp yapması önemli. Bunun daha da artması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMP BİR HAFTA SÜRECEK

Ada'ya Ercan Havalimanı'ndan giriş yapan 26 kişilik Valeranga kafilesinin hazırlık kampının bir hafta süreceği, programda herhangi bir hazırlık maçının yer almadığı belirtildi.

VALERENGA DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

Norveç ekibi, 1998-1999 sezonunda temsilcimiz Beşiktaş ile UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleşmiş ve iki maç sonunda siyah beyazlı ekibi saf dışı bırakmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Valerenga takımının antrenmanından görüntüler