KKTC'de kapı eylemi

Güney Kıbrıs'ın tek taraflı olarak 'korona virüsü' gerekçesiyle bazı sınır kapılarının kapatılması, eylemciler tarafından protesto edildi. Rum polisi biber gazı ile müdahale etti.



Güney Kıbrıs'ın bazı Sınır kapılarının kapatmasına karşın Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Lokmacı barikatında eylem yaptı. Eylemde Kıbrıslı Türk ve Rumlar, Türkçe ve Rumca, "Kıbrıs'ta Barış Engellenemez" sloganları attı. Rum polisi eylemcilerin geçişlerine sert müdahalede bulundu ve biber gazı sıktı. Bazı eylemci ve gazeteciler göz yaşartıcı gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaparak, "Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir" dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Lokmacı Geçiş Kapısı'nda bugün düzenlenen barışçıl gösteriye Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından biber gazı ile müdahale edilmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her iki tarafta da saptanmış bir korona virüsü vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, bugün protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur. Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir. Bugün gereksiz olduğu hemen herkesçe kabul edilen kapıların tek yanlı kapatılması kararının gecikmeksizin düzeltilmesi gerekliliği ortadadır. Dünyayı tehdit eden bu riske karşı ortak çalışmalara bilimsel bir zeminde ve gerektiği şekilde birlikte devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA