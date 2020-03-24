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KKTC'de karantina altındaki turist kafilelerinin ülkelerine dönüşleri başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina altında bulunan turist kafileleri bu sabah ülkelerine dönmeye başladı.

24.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:40
KKTC'de karantina altındaki turist kafilelerinin ülkelerine dönüşleri başladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle karantina altında bulunan turist kafileleri bu sabah ülkelerine dönmeye başladı.
İlk olarak bir Alman turist kafilesi ülkesine döndü. Gazimağusa bölgesindeki üç otelde, Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu karantina standartlarında, 14 gündür gözetim altında tutulan Alman turist kafilesi KKTC'den ayrıldı.
Turist kafileleri, sabah erken saatlerde otellerinden çıkarak sıkı tedbirler içinde Ercan Havaalanı'na getirildi.
KKTC'de karantina altında bulunan Alman ve diğer uyruklardan yaklaşık 800 turist, kafileler halinde ülkelerine gönderilmeye devam edecek.
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Alman turist kafilesi ve diğer turistlerin ülkelerine gönderileceğini açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, turist, Sabah, Güncel

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