KKTC'de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs'ı böyle kutladı

KKTC'de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs'ı böyle kutladıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Bülent Ecevit Yurdu'nda karantinada kalan Mehmetçik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve...

20.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:36
KKTC'de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs'ı böyle kutladı
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Bülent Ecevit Yurdu'nda karantinada kalan Mehmetçik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Mehmetçikler kaldıkları odaların kapılarına çıkarak, komutanlarının talimatıyla İstiklal Marşı'nı söyledi. Yurt, KKTC ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. O anlar, yurt yönetimi tarafından görüntülendi.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!
KKTC’de karantinada kalan Mehmetçik, 19 Mayıs’ı böyle kutladı

Kaynak: DHA

Etiketler: 19 Mayıs, Kıbrıs, DHA, Güncel, Haber

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