KKTC'de karantinadaki 750'ye yakın turist ülkelerine döndü
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 30’a yakın koronavirüs tespit ettik, 20’si sağlığına kavuştu. Geri kalanların ise tedavisi sürüyor
25.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:47
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 750'ye yakın turist tedavilerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndü.
Konuyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, euronews'le son gelişmeleri paylaştı.
Konuyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, euronews'le son gelişmeleri paylaştı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, turist, Kıbrıs, Dünya