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KKTC'de karantinadaki son turist kafilesi de ülkelerine gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle karantinada tutulan son turist kafilesi de ülkelerine gönderildi.

02.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:02
KKTC'de karantinadaki son turist kafilesi de ülkelerine gönderildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle karantinada tutulan son turist kafilesi de ülkelerine gönderildi.
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Bayrak Radyo ve Televizyonuna (BRT) yaptığı açıklamada, ülkede daha önce Kovid-19 sebebiyle tedavi gören ve 14 günlük karantina süreleri sona eren 28 Alman turistin, sabaha karşı ülkelerine uğurlandığını kaydetti.
Ercan Havalimanı'ndan ayrılan Alman kafilesine kolonya dağıttıklarını belirten Üstel, turistlerin gelecek yıllarda tekrar KKTC'ye geleceklerini ümit ettiklerini söyledi.
Üstel, vefat eden iki Alman turistten ötürü de duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Üstel, Alman yetkililer ve uçak şirketiyle yapılan görüşme sonucunda vefat eden Almanların naaşlarının da uçağın kargo bölümünde taşınarak ailelerine teslim edildiğini belirtti.
Geçen hafta 878 turist gönderilmişti
Üstel, KKTC'de geçen hafta Alman, Fransız ve Polonya vatandaşı toplamda 878 turisti ülkelerine gönderdiklerini hatırlatarak, bu kişilerin ülkelerine döndükten sonra KKTC'de övgü ile bahseden mektuplar yazdıklarını ve yayınladıklarını söyledi.
"Önce sağlık, sonra ekonomi" diyen Üstel, hükümetin sağlığı her şeyin üzerinde tuttuğunu ve yakın gelecekle ilgili yeni tedbirler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, turist, Güncel
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