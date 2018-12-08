KKTC'de Kaybolan Gaye Soyutok İçin Türkiye'den Eğitimli Köpekler Getirildi

LEFKOŞA (İHA) – KKTC
'de sel sularına kapılarak kaybolan Gaye Soyutok'un arama çalışmalarına destek olmak için Türkiye
'den eğitimli köpekler getirildiği kaydedildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC) etkili olan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sele kapılıp kaybolan Gaye Soyutok'un arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarında Soyutok'un izine rastlanılmadığı için destek amacıyla Türkiye'den eğitimli köpekler getirildiği kaydedildi.
Sel sonucu kaybolan 3 kişinin cesetleri bulunurken Gaye'nin akıbeti hakkında henüz net bir bilgi verilemeyeceği belirtildi. - LEFKOŞA
Türkiye,Kıbrıs
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:00