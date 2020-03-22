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KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yapılan açıklama ile bu gece 00: 00'dan itibaren KKTC genelinde kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceği açıklandı.

22.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:11
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yapılan açıklama ile bu gece 00: 00'dan itibaren KKTC genelinde kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamada bu gece saat 00: 00'dan itibaren korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.

Bakan Özersay, kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında misafirlik, piknik, antrenman ve benzeri aktivitelerin yasak olduğunu ifade ederken, polisin bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatabileceğini ve karakola götürebileceğini bildirdi. Bakan, market, eczane, akaryakıt istasyonu, hastane ve banka ziyaretlerinin yasaktan muaf tutulduğunu belirtirken, bazı özel ve kamu kurumlarının da faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel

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