Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor - Haberler

KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede bu gece yarısından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

22.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:10
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede bu gece yarısından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Bakan Özersay, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek."
KKTC'de toplam 35 koronavirüs vakası görülürken hastalardan 3'ü taburcu edilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı Haberler
Merkel, doktorunda koronavirüs çıkınca önlemini aldı
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak Haberler
Virüse karşı hazine taşınmazlarındaki işletmelerden kira alınmayacak
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar Haberler
Uyarıları hiçe saydılar! Sahile masa kurup okey oynadılar
İtalya’da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB’nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar ’Vaka sayısı saklanıyor’ dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti

Son Dakika Güncel Haberleri

İran'da sel: 3 ölü - Haber Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ DESTEĞİ BUGÜN DE SÜRDÜ -1 - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber İran'da 4 büyüklüğünde deprem - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün - Haber Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı - Haber İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi - Haber Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading