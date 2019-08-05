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- KKTC'de korkutan yangın- Lefkoşa elektriksiz kaldı

- KKTC'de korkutan yangın Lefkoşa elektriksiz kaldıLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğle saatlerinde çıkan yangın Lefkoşa'da korkuya neden olurken, başkent yangın nedeniyle elektriksiz kaldı.

05.08.2019 15:47
- KKTC'de korkutan yangın- Lefkoşa elektriksiz kaldı
- KKTC'de korkutan yangın
Lefkoşa elektriksiz kaldı
LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğle saatlerinde çıkan yangın Lefkoşa'da korkuya neden olurken, başkent yangın nedeniyle elektriksiz kaldı.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Haspolat köyü bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen arazi yangını kentte bulunan trafo merkezini de etkiledi. Çıkan yangın Lefkoşa'yı elektriksiz bıraktı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları ile itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Kıbrıs Elektrik Kurumu Lefkoşa'da elektriksiz kalan bölgelere yeniden elektrik vermeye başladı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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