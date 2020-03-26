Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC'de korona virüs nedeni ile köyler karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe korona virüs pozitif çıkması ile bütün bölge karantina altına alındı.

26.03.2020 23:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 23:22
KKTC'de korona virüs nedeni ile köyler karantinaya alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde bir servis şoföründe korona virüs pozitif çıkması ile bütün bölge karantina altına alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs etkisini arttırmaya devam ediyor. Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, tarafından yapılan açıklamada Dipkarpaz bölgesinde bulunan bir servis şoföründe korona virüs çıkması nedeni ile bölge de bulunan birçok köyün karantina altına alındığını açıkladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yapmış olduğu açıklama ile Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Sipahi, köylerinin bu akşamdan itibaren karantinaya alındığını duyururken, köylere giriş ve çıkışların kapatıldığını bildirdi. - LEFKOŞA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Erenköy, Kıbrıs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de korona virüs nedeni ile köyler karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi Haberler
Fransa, koronada sonuç veren ilacın tedavide kullanılmasına izin verdi
THY’nin New York seferlerine koronavirüs engeli Haberler
THY'nin New York seferlerine koronavirüs engeli
Ölü sayısı 75’e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
Ölü sayısı 75'e çıkınca İmamoğlu sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi Haberler
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar böyle görüntülendi
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı Haberler
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka sayısında bir günde 6 sıra birden yükseldi
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Haberler
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

01:04: Hamas, Suudi Arabistan'dan Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi - Haber 01:04: Gana'da Kovid-19 nedeniyle 808 mahkuma af - Haber 01:03: THY, NEW YORK SEFERLERİNİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE DURDURDU - Haber 00:58: Manisa'da iş yeri yangını - Haber 00:54: İsrail'in en büyük muhalefet ittifakı istifalarla beraber fiilen dağıldı - Haber 00:52: ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu - Haber 00:22: Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi - Haber 23:56: Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi - Haberler 23:49: İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız - Haber 23:47: Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi - Haber 23:28: Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu - Haber