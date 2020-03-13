KKTC'de korona virüs vak'ası 5'e yükseldi
KKTC'de 3 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle ülkede vak'a sayısı 5'e yükseldi.
13.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:28
KKTC'de 3 kişide daha korona virüsünün tespit edilmesiyle ülkede vak'a sayısı 5'e yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişiye daha yapılan testler pozitif çıktı. 3 yeni korona virüs hastası ile birlikte toplam vak'a sayısı 5'e yükseldi. KTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ülkemize gelen Alman turistler arasında olan ve gözlem altında tutulan hastalardan 3 tanesinin dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilmiş ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vak'a daha belirlenmiştir. Yine akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere'den ülkemize dönen bir KKTC vatandaşımız ateş gibi şikayetlerle bize ulaşmış, ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir. Böylece korona virüsü vak'a sayısı 5'e yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina merkezinde tutulan 3 kişiye daha yapılan testler pozitif çıktı. 3 yeni korona virüs hastası ile birlikte toplam vak'a sayısı 5'e yükseldi. KTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ülkemize gelen Alman turistler arasında olan ve gözlem altında tutulan hastalardan 3 tanesinin dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilmiş ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vak'a daha belirlenmiştir. Yine akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere'den ülkemize dönen bir KKTC vatandaşımız ateş gibi şikayetlerle bize ulaşmış, ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edilmiştir. Böylece korona virüsü vak'a sayısı 5'e yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Devlet Hastanesi, Kıbrıs, 3. Sayfa
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