KKTC'de korona virüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vaka sayısının 47'ye yükseldiği açıklandı.
26.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:18
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vaka sayısının 47'ye yükseldiği açıklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünyada hızla yayılan korona virüs salgınında KKTC'deki vakaların son güncellemelerini aktardı. Sağlık Bakanı Pilli, 588 kişiye yapılan testlerde 3 kişinin pozitif çıktığını duyurdu. Tespit edilen son vakalar ile KKTC'de toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünyada hızla yayılan korona virüs salgınında KKTC'deki vakaların son güncellemelerini aktardı. Sağlık Bakanı Pilli, 588 kişiye yapılan testlerde 3 kişinin pozitif çıktığını duyurdu. Tespit edilen son vakalar ile KKTC'de toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiği bildirildi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, 3. Sayfa