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KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. KKTC'de 3 kişinin daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı 38'e çıktı.

22.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:14

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 kişide daha korona virüs testi pozitif çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. KKTC'de koronavirüs vakaları 38 kişiye ulaştı. Yetkililer korona virüs testi pozitif olan 3 kişiden 2'sinin KKTC vatandaşı olduğunu, diğer kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 14 bin 611 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelindeki toplam vaka sayısı ise 335 bin 315'e yükseldi.

KKTC’de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38’e yükseldi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Yavru vatan KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Wuhan, Güncel

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