KKTC'de korona virüs vakası 56'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi.
26.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan testler sonucunda 9 kişinin pozitif çıktığını duyururken, toplam vaka sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı. - LEFKOŞA
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, tarafından yapılan açıklamada bugün yapılan testler sonucunda 9 kişinin pozitif çıktığını duyururken, toplam vaka sayısının 56'ya yükseldiğini açıkladı. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Wuhan, Güncel