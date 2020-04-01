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KKTC'de Korona virüsten 2. ölüm

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

01.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:28
KKTC'de Korona virüsten 2. ölüm
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

KKTC'de korona virüs salgını nedeniyle ikinci ölüm meydana geldi. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh'un tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde korona virüs tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

KKTC'de şu ana kadar tespit edilen 69 korona virüs hastasının ise tedavisi devam ediyor. - LEFKOŞA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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