Haberler » Güncel » KKTC'de korona virüsü alarmı - Haber

KKTC'de korona virüsü alarmı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mağusa kentinde bir kişi Korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

22.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:38KKTC'de korona virüsü alarmı
Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kentinde bir kişi Korona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan, G.E'nin (74) Kıbrıslı Türk olduğu ve tatil için gittiği Dubai'den, İstanbul aktarması ile dönmesinin ardından, Korona virüsü belirtileri göstermeye başladığı belirtildi. Belirtiler üzerine hastaneye kaldırılan hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı bildirildi.

Hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak Korona virüsü için hazırlanan yere sevk edilmesi bekleniyor. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mağusa, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 18:59:36