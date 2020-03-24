KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 40'a yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü vaka sayısı 40'a ulaştı.
24.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:30
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüsü vaka sayısı 40'a ulaştı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 20 kişiye korona virüsü testi yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, yapılan testlerin ardından bölgede korona virüsü vaka sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.
(İHA)
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkelerde vaka sayıları artıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 20 kişiye korona virüsü testi yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, yapılan testlerin ardından bölgede korona virüsü vaka sayısının 40'a yükseldiğini bildirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel