KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi
KKTC'de 1 kişide daha yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi.
17.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:01
KKTC'de 1 kişide daha yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), daha önce 2 Alman turistte ortaya çıkan korona virüsü aynı otelde karantinada tutulan bir başka Alman turistte daha tespit edildi. Böylece KKTC'deki vaka sayısı toplamda 7'ye yükseldi.
Mağusa'da karantinaya alınan Salamis Conti Otel'de personel ve müşteri dahil 900 kişi bulunuyor. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), daha önce 2 Alman turistte ortaya çıkan korona virüsü aynı otelde karantinada tutulan bir başka Alman turistte daha tespit edildi. Böylece KKTC'deki vaka sayısı toplamda 7'ye yükseldi.
Mağusa'da karantinaya alınan Salamis Conti Otel'de personel ve müşteri dahil 900 kişi bulunuyor. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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