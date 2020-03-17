Menü
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi - Güncel

KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi

KKTC'de 1 kişide daha yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi.

17.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:01
KKTC'de korona virüsü vaka sayısı 7'ye yükseldi
KKTC'de 1 kişide daha yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine toplam vaka sayısı 7'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), daha önce 2 Alman turistte ortaya çıkan korona virüsü aynı otelde karantinada tutulan bir başka Alman turistte daha tespit edildi. Böylece KKTC'deki vaka sayısı toplamda 7'ye yükseldi.

Mağusa'da karantinaya alınan Salamis Conti Otel'de personel ve müşteri dahil 900 kişi bulunuyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Güncel
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı