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KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bir kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 6'ye yükseldiğini duyurdu.

15.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:16
KKTC'de koronavirüs bulaşanların sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bir kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 6'ye yükseldiğini duyurdu.
Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklama yapan Pilli, yeni Kovid-19 vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşında görüldüğünü belirtti.
Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti.
KKTC'de daha önce dört turist ve bir KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Kıbrıs, Güncel

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