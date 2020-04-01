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KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavarüs (covid-19) nedeniyle ölüm sayısı 2'ye yükseldi.

01.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:02
KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavarüs (covid-19) nedeniyle ölüm sayısı 2'ye yükseldi.

KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 83 yaşındaki Alman kadın turist Lieselotte Hosh bugün yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Hosh'un diyabet hastalığı ve hipertansiyonu da olduğu belirtildi. KKTC'de geçtiğimiz hafta bir Alman turist koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kıbrıs, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››KKTC'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

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