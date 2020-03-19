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KKTC'de koronavirüs tespit edilen hasta sayısı 33'e yükseldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 33'e çıktı.

19.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:58
KKTC'de koronavirüs tespit edilen hasta sayısı 33'e yükseldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 33'e çıktı.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre yapılan tesler sonucu 13 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. 13 kişinin 12'sinin Alman turistler olduğu 1 hastanın ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Kıbrıs, Dünya

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