KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 20'ye yükseldi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.
17.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:45
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı.
KKTC'deki 20 Alman turist, Gazimağusa 'da karantina altına alındı. Turistler daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde turistlerden 13'ünde sonuç, pozitif çıktı.Böylece, KKTC'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 20'ye yükseldi. 20 vakanın 18'inin Alman turist, 2'sinin de Kıbrıslı Türk olduğu bildirildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Gazimağusa, turist, Kıbrıs, Dünya
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