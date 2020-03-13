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KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 5'e çıktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 5'e çıktı.

13.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:36
KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 5'e çıktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 5'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da karantina altında tutulan 3 kişi de daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi. Koronavirüs teşhisi koyulan kişilerin 4'ünün Alman turist olduğu, bir kişinin de İngiltere'den dönüş yapan KKTC vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kıbrıs, Dünya

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