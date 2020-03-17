KKTC'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 7'ye çıktı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 7'ye çıktı.
17.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:04
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 7'ye çıktı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de son yapılan 3 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının Alman bir turist olduğunu söyledi.
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Kaynak: DHA
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