KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 2'ye çıktı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı.
12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (kovid-19) taşıyan kişi sayısı 2'ye çıktı.
Daha önce Alman erkek turistte çıkan koronavirüsün, eşinde de tespit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsü taşıyan KKTC vatandaşı bulunmadığı belirtildi.
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Kaynak: DHA
Manşet
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