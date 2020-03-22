KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 38'e yükseldi
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 38'e çıktı.
22.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:54
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 38'e çıktı. Güney Kıbrıs'taki vaka sayısı da 95'e yükseldi.
KKTC Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre yapılan testler sonucu 3 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. Böylece KKTC'de Kovid-19 tespit edilen toplam vaka sayısı 38'e yükseldi. Güney Kıbrıs'ta da vaka sayısı 95 olarak bildirildi. Ada'daki toplam vaka sayısı ise 133'e çıkmış oldu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya