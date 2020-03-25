Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››KKTC'de koronavirüse karşı 'moral' treni - Haberler

KKTC'de koronavirüse karşı 'moral' treni

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan kısmi sokağa çıkma yasağında halka moral vermek için 'moral treni' uygulamasını başlattı.

25.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:00
KKTC'de koronavirüse karşı 'moral' treni

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan kısmi sokağa çıkma yasağında halka moral vermek için 'moral treni' uygulamasını başlattı. Uygulama, Demirören Haber Ajansı muhabirleri tarafından görüntülendi.

KKTC'de önceki gün alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında Lefkoşa Türk Belediyesi, ilçenin bütün sokaklarını gezen 'moral treni' ile vatandaşlara moral vermeye başladı. Mahallelerde ilerleyen tren, başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların ilgisini çekti.

GÖBEK ATIP EL SALLIYORLAR

Treni kullanan Mehmet Satur, mahallelerde durup, vatandaşlarla birlikte müzik eşliğinde bir süre oynuyor, tekrar yoluna devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın talimatıyla, sokak sokak, mahalle mahalle gezdiğini söyleyen Satur, "Böyle bir dönemde halka moral veriyoruz. İnsanlar göbek atıyor, el sallıyor. İnsanlar bu yaşananlardan kurtulmak istiyor" dedi.

VATANDAŞ MEMNUN

Vatandaşlar da belediyenin uygulaması ile büyük moral bulduklarını söylerken; yurt dışına gittiği için evinde gözlem altında olan Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, trenin insanlara moral vermek amacıyla sokağa çıktığını söyledi. DHA'ya konuşan Harmancı, "Halkımız evlerine kapanmış durumda. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız moral vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı güldürmeye gayret ediyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Kıbrıs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Volkswagen’den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haberler
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı
’Bende belirti yok’ diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı Haberler
Bir ülke daha salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarında 2 bini aştı
Ağlayarak Türkiye’yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı Haberler
Ağlayarak Türkiye'yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı
Avrupa’nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı Haberler
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı

Son Dakika Dünya Haberleri

15:18: Malazgirt ilçesinde dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haberler 15:17: Israrla sokakta kalan 65 yaş üstü vatandaşlara 392 TL ceza - Haberler 15:17: Bataklığa saplanan inek kurtarıldı - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:14: Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 14:00: Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım - Haberler 13:39: Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın